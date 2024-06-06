Гран При Канады: Расписание пресс-конференций

В FIA анонсировали состав участников официальных пресс-конференций Гран При Канады.

В четверг пресс-центр автодрома посетят шестеро гонщиков: Пьер Гасли (Alpine), Лэнс Стролл (Aston Martin), Нико Хюлкенберг (Haas), Оскар Пиастри (McLaren), Льюис Хэмилтон (Mercedes) и Серхио Перес (Red Bull).

В пятницу на вопросы журналистов ответят представители команд: Майк Крак (Aston Martin), Айо Комацу (Haas), Андреа Стелла (McLaren) и Джеймс Ваулз (Williams).

В субботу и воскресенье на вопросы ответит лучшая тройка дня.

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