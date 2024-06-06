Instagram. Жанибек Алимханулы и Александр Усик

Абсолютный чемпион мира Александр Усик встретился с Жанибеком Алимханулы из Казахстана, на счету которого 15 побед и 0 поражений.

Боксеры увиделись в одном из комплексов в Лос-Анджелесе. Непобедимый казах ведет подготовку к бою с Андреем Михайловичем (Новая Зеландия), который состоится 13 июля в Лас-Вегасе. На кону поединка будут стоять пояса WBA и IBF в среднем весе (до 72.6 килограммов), принадлежащие Жанибеку.

Алимханулы завоевал титул IBF 15 октября, когда в американском Розенберге победил Винченцо Гуалтьери техническим нокаутом в 6-м раунде, отобрав у него пояс. С тех пор Жанибек не проводил поединки.

«Рад тебя видеть, брат. Спасибо, что пришел на спарринг и поддержал меня. Спасибо за твои ценные советы», – подписал общее фото с Александром Жанибек.

ФОТО. Усик встретился с непобедимым казахом в США и дал «ценные советы»

sport.ua