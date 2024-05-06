В австралийском Перте 12 мая состоится 12-раундовый чемпионский бой в легком весе.
На ринг выйдут украинец Василий Ломаченко (17–3, 11 KO) и австралиец Джордж Камбосос (21–2, 10 KO).
Будут разыграны вакантный титул IBF и второстепенный – IBO, который защищает Камбосос.
Все самые яркие моменты боя доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Джордж Камбосос дважды проиграл Девину Кейни, а затем по очкам выиграл у британца Макси Хьюза.
Василий Ломаченко минимально по очкам уступил Девину Хейни в мае 2023 года.
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
Главный поединок начнется 12 мая в 07:00 утра по киевскому времени.
Видеотрансляцию проводят Sky Sports и ESPN. Все подробности будут доступны на Sport.ua.
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