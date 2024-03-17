Джаггернаут вернулся. Джойс финишировал Кэша Али на последних секундах боя

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Вечером 16 марта в Бирмингеме (Великобритания) состоялось шоу бокса The Magnificent 7.

В 10-раундовом бою встретились два британских супертяжеловеса. Джо Джойс (15–2, 14 КО) вернулся на ринг поединком против Кэша Али (21–2, 12 КО).

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Бывший временный чемпион WBO Джо Джойс по прозвищу Джаггернаут закрыл два кряду поражения.

Джо Джойс финишировал Кэша Али на последних секундах боя в 10-м раунде.

В апреле 2023 года 38-летний британец проиграл китайцу Чжану Чжилею технокаутом в 6-м раунде, а в сентябре уступил в бою-реванше уже в 3-м раунде.

32-летний британец Кэш Али в предыдущем поединке неожиданно проиграл украинцу Богдану Миронцу по очкам по итогам 6 раундов (55–59).

ФОТО. Джо Джойс (Великобритания) – Кэш Али (Великобритания) – KO 10/10

ВИДЕО. Джо Джойс финишировал Кэша Али на последних секундах боя в 10-м раунде

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