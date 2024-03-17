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Бокс

Джаггернаут вернулся. Джойс финишировал Кэша Али на последних секундах боя

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 16 марта в Бирмингеме (Великобритания) состоялось шоу бокса The Magnificent 7.

В 10-раундовом бою встретились два британских супертяжеловеса. Джо Джойс (15–2, 14 КО) вернулся на ринг поединком против Кэша Али (21–2, 12 КО).

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Бывший временный чемпион WBO Джо Джойс по прозвищу Джаггернаут закрыл два кряду поражения.

Джо Джойс финишировал Кэша Али на последних секундах боя в 10-м раунде.

В апреле 2023 года 38-летний британец проиграл китайцу Чжану Чжилею технокаутом в 6-м раунде, а в сентябре уступил в бою-реванше уже в 3-м раунде.

32-летний британец Кэш Али в предыдущем поединке неожиданно проиграл украинцу Богдану Миронцу по очкам по итогам 6 раундов (55–59).

ФОТО. Джо Джойс (Великобритания) – Кэш Али (Великобритания) – KO 10/10

Джаггернаут вернулся. Джойс финишировал Кэша Али на последних секундах боя

Джаггернаут вернулся. Джойс финишировал Кэша Али на последних секундах боя

Джаггернаут вернулся. Джойс финишировал Кэша Али на последних секундах боя

Джаггернаут вернулся. Джойс финишировал Кэша Али на последних секундах боя

Джаггернаут вернулся. Джойс финишировал Кэша Али на последних секундах боя

ВИДЕО. Джо Джойс финишировал Кэша Али на последних секундах боя в 10-м раунде

sport.ua

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