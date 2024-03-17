«Тампа» победила «Флориду», Василевский отбил 47 бросков, Кучеров набрал два очка

Андрей Василевский. Фото USA Today Sports

«Тампа-Бэй» на выезде обыграла «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

У гостей сделал дубль Стивен Стэмкос, по одному голу у Микаэля Айссимонта, Даррена Рэддиша и Никиты Кучерова. Кучеров также сделал результативную передачу.

У хозяев дважды забил Сэм Райнхарт, еще одну шайбу забросил Мэттью Ткачак.

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 11 из 15 бросков, у российского голкипера «Тампы-Бэй» Андрея Василевского — 47 отраженных бросков из 50.

«Флорида» лидирует в таблице Восточной конференции НХЛ с 94 очками в 68 матчах. «Тампа-Бэй» идет на шестой строчке с 78 очками в 67 играх.

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