ROC: Себастьен Лёб в пятый раз стал Чемпионом чемпионов

В 2025 году Гонка чемпионов впервые проходила в Австралии, и те, кто её смотрел в этот уик-энд, не были разочарованы, хотя победа в ней пятый раз досталась Себастьену Лёбу, что не вызвало особого удивления. Впрочем, всё по порядку.

В воскресенье всё началось с небольшой сенсации: в первом заезде на спорткарах Subaru на трассу выехали прошлогодний победитель ROC Йохан Кристофферссона и Молли Тейлор, единственная гонщица, которая в этом году соревнуется с мужчинами. И победила именно она!

Далее была дуэль американца Трэвиса Пастраны и Хейкки Ковалайнена, экс-пилота Формулы 1, ныне выступающего в ралли – в качестве оружия им выпало выяснять отношения на ралли-кроссовых машинах с приводом на задние колёса. Выиграл финн.

Затем Петтер Сольберг, экс-чемпион мира по ралли и ралли-кроссу, за рулём багги боролся с Тоби Прайсом и одолел его, хотя австралиец как мастер ралли-рейдов должен был уверенно пилотировать такую технику. Но потомка викингов одолеть не смог.

У Кристофферссона была возможность несколько поправить дела в его второй попытке, поскольку ему в качестве соперника достался далеко не самый сильный соперник – молодой греческий кибергонщик Майкл Романидис. Понятно, что Йохан легко его одолел.

Участниками следующего заезда стали Пастрана и Оливер Сольберг, сын Петтера Сольберга и тоже мастер ралли-кросса. Кстати, в отличие от отца, он выступает под флагом Швеции. Похоже, Оливер воспользовался вчерашним опытом Виктора Мартена и пилотировал ралли-кроссовую машину с отменной лихостью, что и принесло ему успех.

В очередной паре жребий свёл Сольберга-старшего и Хейдена Паддона, и победа досталась чемпиону Новой Зеландии по ралли – пилотировали они багги Polaris, самую маленькую машинку из арсенала ROC.

В своём втором заезде Молли Тейлор соперничала с Романидисом и, будучи профессиональной гонщицей, тоже легко его одолела – достаточно сказать, что за рулём Subaru BZ она пересекла линию финиша на 2 с лишним секунды раньше.

Более равными были силы в следующей паре. Ковалайнен и Сольберг-младший, два опытных профессионала ралли, продемонстрировали мастерство прохождения поворотов в заносе, и узость трассы им не стала помехой. Оливер оказался на несколько десятых быстрее, а первым, кто его поздравил с успешным заездом, был отец, Петтер Сольберг.

Затем на багги на трассу выехали Прайс и Паддон, и тут австралиец, побеждавший в «Дакаре», продемонстрировал своё умение пилотировать ралли-рейдовую технику и отыгрался после неудачи в своём первом заезде. Тем более Паддон зацепил ограждение трассы, за что начисляются штрафные секунды, если подобное нарушение гонщик допускает дважды.

Именно Прайс вышел во второй тур, поскольку своих соперников он опередил с преимуществом, превышавшим разницу в результатах участников других заездов в этой группе, хотя у всех было лишь по одной победе.

В следующем заезде на машинах KTM участвовали Себастьян Феттель и Броди Костеки, гонщик австралийской серии Supercars, в последний момент заменивший Джейми Уинкапа. Костеки не удержал машину в одном и поворотов, её развернуло, поэтому четырёхкратный чемпион мира выиграл без особого труда.

Далее на трассу выехали Валттери Боттас и Курт Буш, звезда NASCAR, и американец выиграл. Валттери явно перестарался, слишком лихо прыгнул с трамплина, в роли которого был мост, зацепил ограждения трассы и потерял темп.

Следом настала очередь другого ветерана Формулы 1, Дэвида Култхарда, который соревновался за рулём спорткара Toyota с Уиллом Брауном, гонщиком серии Supercars. Австралиец пересёк линию финиша на пару сотых раньше, но этого было достаточно. Можно сказать, что Култхарду второй день не везёт, но вчера он оправдывал свои неудачи тем, что уже очень давно не выступал в гонках.

В очередном заезде в группе Е мощные полноприводные ралли-кроссовые машины FC2 пилотировали Боттас и австралиец Чаз Мостерт, и финн опять проиграл, на этот раз уступив представителю хозяев поля.

В своём втором заезде на KTM X-Bow Себастьян Феттель соперничал с 17-летним Луисом Шаром, самым молодым участником ROC за всю историю этих соревнований. Опыт помог бывшему гонщику Red Bull Racing, Ferrari и Aston Martin одолеть юного австралийца, в этом году выступающего в Формуле 3.

Далее на Toyota Виктор Мартен, отличившийся вчера в Кубке Наций, соревновался с Брауном, но действующий чемпион Supercars оказался немного быстрее. Следовательно, на счету Уилла уже две победы, и он проходил в следующий тур.

В паре Костеки-Оливер Сольберг за рулём KTM верх одержал австралиец, после чего на трассу выехал его коллега по Supercars Чаз Мостерт, чьим соперником был Курт Буш. Американец в одном из поворотов не смог удержать машину FC2 в пределах трассы и зацепил барьер, так что Мостерт. одержал уже вторую победу.

После следующего заезда за рулём Toyota GR86 стало понятно, что участие Култхарда в Гонке чемпионов прекращается, поскольку шотландец проиграл Мартену.

Соотечественник и напарник Виктора по команде Франции, Себастьен Лёб, в своём первом четвертьфинальном заезде сошёлся с Молли Тейлор и одержал победу с преимуществом, превысившим три секунды.

Далее на трассу на Toyota выехали Сольберг-младший и Тоби Прайс. Сын чемпиона мира по ралли 2003 года действовал более уверенно и выиграл.

Первым соперником Феттеля в четвертьфинале был Чаз Мостерт, и зрители на трибунах стали свидетелями очередного успеха своего соотечественника, щедро наградив его аплодисментами. Впрочем, пилотировать кузовные спорткары ему, пожалуй, привычнее, чем Себастьяну.

Затем на трассу на ралли-кроссовых машинах выехали Мик Шумахер и Уилл Браун, и представитель европейского автоспорта опять проиграл, а австралийские болельщики на трибунах опять получили повод для радости.

Во втором заезде Молли Тейлор и Себастьена Лёба, проходившем на багги Polaris, девятикратный чемпион мира вновь одолел австралийскую гонщицу и спокойно прошёл в полуфинал ROC.

В решающей дуэли Тоби Прайса и Сольберга-младшего должен был определиться следущий участник полуфинала, и им стал именно Оливер, во второй раз одолевший австралийца.

Затем настала очередь огорчаться болельщикам Формулы 1, потому что Себастьян Феттель выбыл из дальнейшей борьбы: четырёхкратный чемпион мира откровенно неудачно провёл свой второй заезд против Чаза Мостерта. Для Себа всё закончилось контактом с барьером, а австралийский гонщик прошёл в полуфинал.

В следующем заезде на FC2 должно было выясниться, кто ещё пройдёт в полуфинал – Мик Шумахер или Уилл Браун, и опять австралиец оказался быстрее, хотя зацепил ограждение. Но зато совершил совершенно головоломный прыжок с моста-трамплина – вероятно, это и помогло одержать победу.

Итак, участники полуфиналов определились: Себастьену Лёбу предстояло соперничать с Оливером Сольбергом, а во второй паре сошлись Уилл Браун и Чаз Мостерт.

Победителем первого полуфинального заезда стал девятикратный чемпион мира, одолевший Сольберга-младшего, после чего сразу занял место за рулём KTM X-Bow, чтобы продолжить борьбу со шведом в следующей дуэли.

Далее Мостерт и Браун, два австралийца, сошлись в одном заезде за рулём багги Polaris, и Чаз одержал очередную победу, лучше соперника справившись с задачей по пилотированию не самой привычной техники. Впрочем, ближе к финалу ROC её участники должны были более-менее адаптироваться ко всем машинам, всё-таки они профессионалы высшего класса. Просто кто-то адаптировался лучше других.

В следующем полуфинальном заезде решалась судьба Сольберга-младшего: если он проигрывает Лёбу, то выбывает из борьбы – и девятикратный чемпион мира вновь был сильнее, лишний раз подтвердив своё удивительное мастерство.

Теперь в похожей ситуации был Уилл Браун, которому была нужна только победа в противостоянии с Мостертом, но Чаз выиграл и вторую их полуфинальную дуэль, на этот раз на полноприводных ралли-кроссовых FC2.

Таким образом в финал прошли Себастьен Лёб и Чаз Мостерт, впервые выступавший в ROC и сразу добившийся успеха, ведь уже само участие в решающем поединке за звание Чемпиона чемпионов можно считать нешуточным достижением. При том что характер этих соревнований по определению весёлый и вполне дружественный.

Мостерту 32 года, он выступает в серии Supercars за команду Walkinshaw Andretti United, а в своё время дважды выигрывал престижную гонку «1000 миль Батерста», так что его подготовку тоже нельзя недооценивать.

Первый финальный заезд проходил на багги Polaris, но интриги не получилось, поскольку Себастьен Лёб сразу оторвался от соперника, и хотя австралиец ближе к финишу заметно сократил отставание, французский гонщик одержал победу.

Второй заезд проходил на 500-сильных полноприводных ралли-кроссовых FC2, более привычных для Лёба. С другой стороны, всё происходило на асфальте, а это стихия гонщиков Supercars. По тому, как лихо пилотировал австралиец, было видно, что он идёт ва-банк, и всё-таки Себастьен в очередной раз добился успеха. Таким образом, он в пятый раз стал победителем Гонки чемпионов, установив своеобразный рекорд!

Крутить «пончики» на узкой старт-финишной прямой было невозможно, но это Себа не остановило, он всё равно смог продемонстрировать пару пируэтов, блеснув мастерством. Было видно, что он искренне рад победе, но и его соперник, похоже, не особо расстроился, ведь изначально он вообще не собирался участвовать в ROC, и всё решилось в последний момент. Тем не менее Чаз достойно выступил я добрался до финала.

После традиционных послефинишных интервью девятикратный чемпион мира снова сел за руль, доехал до специальной площадки, предусмотренной организаторами, и уж там вволю подымил резиной – разумеется, под аплодисменты публики, которая в течение двух дней следила за весьма интересными баталиями на трассе.

Но больше всего австралийских поклонников автоспорта, пожалуй, порадовало, что Мостерт, Костеки и Браун, три местных гонщика, после финиша ROC продолжили традицию, заложенную Даниэлем Риккардо. Они налили шампанского в свои ботинки и дружно подняли тост!

В этом году австралийцам вообще повезло: Мельбурн меньше чем через неделю примет первый этап сезона Формулы 1, а в Сиднее только что прошла Гонка чемпионов. Остаётся только позавидовать.

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