Прайс победила единогласным решением судей и завоевала три титула

Getty Images/Global Images Ukraine. Лорен Прайс

7 марта на арене «Royal Albert Hall» в Лондоне (Англия) состоялся титульный бой в полусреднем весе (до 66,7 кг) – на ринге сошлись британки Лорен Прайс (9–0, 2 КО) и Наташа Джонас (16–3–1, 9 КО).

Прайс с первых минут завладела инициативой, работала первым номером, много комбинировала и неплохо двигалась на ногах. Джонас пыталась отвечать в контратаках, однако сильно уступала в скорости и в ответ пропускала еще больше.

Поединок прошел всю дистанцию – судьи зафиксировали единогласную победу Лорен, которая завоевала титулы WBC, WBA и IBF.

Лорен Прайс – Наташа Джонас – UD 10 (100–90, 98–92, 98–93)

Видеообзор поединка:

sport.ua