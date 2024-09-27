Оскар Де Ла Хойя потроллил Хирна после неожиданного поражения Джошуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа (на канвасе) и Даниель Дюбуа

Известный промоутер Оскар Де Ла Хойя прокомментировал неожиданную досрочную победу чемпиона IBF в хевивейте Даниеля Дюбуа (22-2, 21 KO) в бою с Энтони Джошуа (28-4, 25 KO).

«На самом деле это был потрясающий и интересный бой, и мне нравится Эй Джей. Однако это был еще один большой провал Эдди Хирна, который в этом году проиграл Фрэнку Уоррену со счетом 0-11.

Это продолжение проклятия Matchroom, которое означает, что если ты подписываешь контракт с Matchroom, то гарантированно проиграешь или получишь травму. Что еще хуже, Эдди Хирн столкнулся со своим старым приятелем Девином Хейни на «Уэмбли». Эдди, ты не можешь создать бойца, чтобы спасти свою жизнь. У Энтони Джошуа был весь мир под рукой, а ты нашел способ испортить ему карьеру», – сказал Де Ла Хойя.

Отметим, что Дюбуа трижды отправлял Джошуа в нокдаун, а в пятом раунде брутально его нокаутировал.

1 июня 2024 года на арене Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялось большое шоу бокса в котором боксеры Matchroom Boxing промоутера Эдди Хирна проиграли все бои против подопечных Queensberry Promotions и Френка Уоррена.

sport.ua