Энтони Джошуа рассказал, когда уйдет из бокса

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира Энтони Джошуа (27-3, 24 KO) рассказал о том, когда планирует закончить свои выступления.

«Я уйду, когда бокс перестанет меня волновать. Думаю, так. Если ты боксируешь только ради денег, то принимаешь глупые решения. В боях нужно смотреть правде в глаза, деньги не могут быть движущей силой.

Вот поэтому у меня есть шанс отлично себя проявлять. Конечно, бокс – это трудно. Но когда я скажу, что с меня достаточно? Пока что я чувствую, что могу стать еще лучше», – заявил боксер.

8 марта Джошуа сразится против экс-чемпиона UFC Франсиса Нганну в Саудовской Аравии. Энтони получит гонорар в размере 50 миллионов долларов.

sport.ua