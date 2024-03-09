Штутгарт уверенно одолел берлинский Унион в первом матче 25 тура Бундеслиги

В стартовом матче 25 тура немецкой Бундеслиги Штутгарт дома одолел Унион Берлин.

Матч завершился со счетом 2:0. «Швабы» повели уже на 19 минуте благодаря голу Серу Гирасси, примерно на такой же минуте второго тайма преимущество хозяев удвоил Крис Фюрих. А на 69-й — Андраш Шафер свел на нет шансы своей команды на приемлемый результат, получив красную карточку. комфортным 8-очковым гандикапом от зоны переходных матчей.

Чемпионат Германии – Бундеслига 25 тур, 8 марта

Штутгарт — Унион Берлин 2:0 (1:0)

Голлы: 1:0 — 19' Гирасси, 2:0 — 65' Фюрих.

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