ФОТО. Энтони Джошуа – Франсис Нганну. Как это было. Лучшие мгновения боя

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Вечером 8 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошел большой вечер бокса под названием Нокаутный хаос (Knockout Chaos).

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В главном 10-раундовом поединке экс-чемпион мира Энтони Джошуа из Великобритании (27–3–1, 24 KO) встретился с Франсисом Нганну (0–1, 0 KO) из Камеруна, экс-чемпионом UFC

Энтони Джошуа уже в первом раунде потряс соперника мощным ударом. Нганну с трудом поднялся после такого нокдауна.

А во втором раунде британец окончательно финишировал камерунца. Франсис попытался встать и продолжить бой, но тут же снова упал на помост, и рефери остановил избиение.

Нокаутный хаос. Джошуа финишировал Нганну во втором раунде

ФОТО. Энтони Джошуа (Великобритания) – Франсис Нганну (Камерун) – KO 2/10

sport.ua