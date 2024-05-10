«Моя челюсть упала на пол». В Америке сходят с ума от игры Панарина

Американские СМИ в восторге от игры Панарина в третьем матче с «Каролиной»

Артемий Панарин против Петра Кочеткова. Фото USA Today Sports Российский нападающий «Рейнджерс» стал главным героем третьего матча серии с «Каролиной».

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин стал настоящим героем третьего матча второго раунда Кубка Стэнли против «Каролины» (3:2 ОТ). Он забросил победную шайбу в овертайме и принес «Рейнджерс» третью победу в серии.

Естественно, такой перформанс Панарина вызвал восторг среди болельщиков «Рейнджерс», да и в целом среди любителей хоккея. «Панарин обладает таким талантом делать разницу и решать исходы матчей, которого у «Каролины» просто нет», — написал пользователь Pokecheque. «Когда я увидел повтор гола Панарина, моя челюсть буквально упала на пол», — восторгается россиянином Derek_Drago.

Интересно, что даже те, кто болеет против «Рейнджерс», признают талант российского нападающего. «Хоть я и терпеть не могу «Рейнджерс», но признаю, что Панарин — один из пяти лучших игроков всей НХЛ. Его сегодняшний гол в ворота «Каролины» — просто чума», — написал BasedLori.

«Техника у Панарина — просто сумасшедшая, да и его празднование с поднятой левой ногой впечатляет почти так же!» — thekingtizz отметил и яркое празднование россиянина.

При этом знаменитый в прошлом защитник Пи Кей Суббан особо отметил другого россиянина из «Рейнджерс» — вратаря Игоря Шестеркина. «Шестеркин абсолютно бесподобен, он — стержень этого хоккейного клуба. И он — главная причина моей веры, что «синерубашечники» в этом году смогут выиграть Кубок Стэнли», — заявил Суббан в эфире одного из шоу на телевидении.

Пока «Рейнджерс» действительно выглядят машиной, которую невозможно остановить. И если 4-0 в серии с «Вашингтоном» не были сенсацией, то 3-0 против мощной «Каролины» — настоящее откровение. В финале Восточной конференции «Рейнджерс» (вы еще сомневаетесь, что они выйдут?) ждет победитель пары «Бостон» — «Флорида». Кажется, с такой игрой Панарину и Шестеркину никто не страшен.

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