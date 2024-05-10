«Он в лучшей форме, чем я думал». Тренер Уайлдера оценил бой Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Малик Скотт, тренер Деонтея Уайлдера, считает, что Александр Усик является фаворитом в поединке против Тайсона Фьюри, хотя и у британца есть свои позитивные моменты.

«Я все же ставлю на Усика в этом бою, хотя у Фьюри есть габариты, он знает, как ими пользоваться. И Фьюри находится в лучшей форме, чем я думал, он будет перед боем».

«Он не такой уж медленный, у него есть сила в ударах и хороший боксерский интеллект. Хороший будет бой», – сказал Скотт.

Поединок за все титулы супертяжелого веса состоится 18 мая.

sport.ua