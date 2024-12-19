«Его идея не сработает». Топ-тренер назвал победителя реванша Усик – Фьюри

Прославленный тренер Джеймс Али Башир поделился мнением относительно будущего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.
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«Тайсон набрал вес, он будет пытаться прессинговать в реванше. Давить на Усика, но его идея не сработает. Усик тоже выйдет лучшим на бой, он уже готов к ударам по корпусу и апперкотам от Тайсона. Я предсказываю победу Усика единогласным решением, но вероятность нокаута также есть», – сказал Али Башир.
Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.
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