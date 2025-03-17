«Побить россиянина». Известный украинский боксер рассказал о следующем бое

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Богачук

Украинский боксер Сергей Богачук (24–2, 23 КО), который выступает в первом среднем весе (до 69,9 кг), прокомментировал возможный бой против чемпиона мира по версии IBF Бахрама Муртазалиева (23–0, 17 КО):

– Сергей, недавно была распространена информация, что ваш промоутер хочет организовать бой против россиянина Бахрама Муртазалиева. Это соответствует реальности?

– Это пока такой проект, планы. Но это возможно, потому что Бахрам является чемпионом мира по версии IBF. Мне могут организовать этот поединок, чтобы я мог забрать себе его титул. Он – чеченец. Знаю, что Бахрам тренируется и проживает в США. Когда он уехал, до начала широкомасштабной войны с Украиной или после, этим я не интересовался.

– То, что Бахрам является представителем страны-агрессора, не беспокоит?

– О дружбе с россиянином речи нет. Мне интересен исключительно чемпионский пояс, который есть у Бахрама Муртазалиева. Постараюсь побить россиянина и показать, что Украина сильнее в этом бою, вот и все. Добавлю, что пока мне его никто не предлагал. Если это произойдет, я не откажусь, – рассказал Богачук.

sport.ua