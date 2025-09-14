Иноуэ разгромил Ахмадалиева и защитил звание абсолютного чемпиона мира

Getty Images/Global Images Ukraine. Наоя Иноуэ

14 сентября на арене «IG Arena» в Нагоя (Япония) состоялся вечер бокса, главным событием которого стал бой за звание абсолютного чемпиона мира.

На ринге встретились представители второго легчайшего веса (до 55,3 кг) – японец Наоя Иноуэ (30–0, 27 КО, WBC, WBO, WBA, IBF) и представитель Узбекистана Муроджон Ахмадалиев (14–1, 11 КО, WBA Interim).

Ахмадалиев начал бой крайне осторожно – держал соперника на дальней дистанции, выцеливал голову чемпиона, используя джеб. Иноуэ отдал центр ринга, не форсировал события, превосходно двигался на ногах, периодически взрывался в контратаках.

Постепенно японский Монстр начал повышать темп боя, неплохо прошивал защиту Муроджона, легко контролировал дистанцию. В третьем раунде боксер из Узбекистана начал пропускать больше – джеб, правый боковой, однако пытался отвечать на каждую атаку Наои.

Ахмадалиев пытался преследовать соперника, однако Иноуэ слишком легко отходил с линии огня, либо успешно прятался за блоком. Невероятная работа ног от абсолютного чемпиона. Неплохой размен в четвертом раунде в пользу японца. В некоторых эпизодах Муроджону удавалось достать чемпиона, однако никак не получалось развить успех, так как сразу прилетала ответная атака.

После экватора ход боя существенно не изменился – Иноуэ продолжал контролировать ситуацию в ринге, использовал красивый комбинационный бокс, периодически выдергивал соперника, чтобы взорваться молниеносной атакой. Боксер из Узбекистана пытался донести удар до головы японца, однако уступал в скорости и маневренности.

В итоге бой прошел всю дистанцию, по итогам которого разгромную победу единогласным судейским решением одержал Наоя Иноуэ. Японский «Монстр» уверенно защитил звание абсолютного чемпиона мира.

Наоя Иноуэ (Япония) – Муроджон Ахмадалиев (Узбекистан) – UD 12 (117–111, 118–110, 118–110)

sport.ua