Серия А. Рома – Торино 0:1. No Dovbyk – no party

Серия А. Третий тур
Рим. "Стадио Олимпико"
"Рома" – "Торино" 0:1
Гол: Симеоне 59
"Рома": Свилар, Эрмосо (Челик 80), Манчини, Ндика, Уэсли, Кристанте (Писилли 65), М. Коне, Анхелиньо (Эль-Шаарави 80), Суле, Эль-Айнауи (Э. Фергюсон 46), Дибала (Бальданци 46)
"Торино": Исраэль, Лазаро, Коко, Марипан, Исмаили, Бираги, Асллани (Тамез 80), Касадеи (Илич 64), Нгонг (Абухлаль 65), Симеоне (Адамс 64), Влашич (Анжорин 84)
Предупреждения: Уэсли 52, Анхелиньо 77 – Асллани 32, Исмаили 35, Абухлаль 82
Главный арбитр: Джованни Айрольди