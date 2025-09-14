Connect with us
Футбол

Серия А. Рома - Торино 0:1. No Dovbyk - no party

    • Серия А. Третий тур

    Рим. "Стадио Олимпико"

    "Рома" – "Торино" 0:1

    Гол: Симеоне 59

    "Рома": Свилар, Эрмосо (Челик 80), Манчини, Ндика, Уэсли, Кристанте (Писилли 65), М. Коне, Анхелиньо (Эль-Шаарави 80), Суле, Эль-Айнауи (Э. Фергюсон 46), Дибала (Бальданци 46)

    "Торино": Исраэль, Лазаро, Коко, Марипан, Исмаили, Бираги, Асллани (Тамез 80), Касадеи (Илич 64), Нгонг (Абухлаль 65), Симеоне (Адамс 64), Влашич (Анжорин 84)

    Предупреждения: Уэсли 52, Анхелиньо 77 – Асллани 32, Исмаили 35, Абухлаль 82

    Главный арбитр: Джованни Айрольди

    www.ua-football.com

