Довбик забил, но не победил, Йовичевич возглавил новый клуб, а Месси скоро покинет Америку. Главные новости за 26 сентября

Самые интересные новости за 26 сентября, которые вы могли пропустить

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Francesco Scaccianoce – UEFA/UEFA

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Довбик забивает, но "Рома" не смогла победить "Атлетик"

Вчера состоялся очередной игровой день первого тура Лиги Европы и Артем Довбик вместе с "Ромой" противостоял испанскому "Атлетику" из Бильбао. Украинский нападающий вышел в стартовом составе и забил единственный гол своей команды в этом матче. Впрочем после того, как его заменили во втором тайме, римляне сразу же пропустили в ответ, поэтому в итоге встреча завершилась вничью 1:1. Результат точно в пользу "Атлетика", учитывая на каком стадионе проходил матч.

Роман Яремчук и его "Олимпиакос" уступили "Лиону"

В еще одном матче Лиги Европы также в стартовом составе был украинский нападающий. Роман Яремчук вышел с первых минут за "Олимпиакос", который противостоял французскому "Лиону". Результативными действиями он, к сожалению, не отметился, а покинул поле на 60-й минуте. Что интересно, покидал поле Роман при счете 0:0, только после этого его команда пропустила дважды. По сути проваленная концовка с голами от Шерки и Бенрахма стоили результата греческой команде.

Игор Йовичевич возглавил болгарский "Лудогорец"

50-летний хорватский тренер Игор Йовичевич, который хорошо известен в Украине по работе с "Карпатами", "Днепром-1" и "Шахтером", возглавил болгарский "Лудогорец". В "Лудогорце" хорватский тренер будет работать со своей командой – украинцами Андреем Ганасом и Юрием Беньо, а также испанцами Хавьером Лобо и Антонио Аданом, которые входили в его штаб в "Днепре-1" и "Шахтере".

Напомним, что после ухода из "Шахтера" Йовичевич год проработал с саудовским "Аль-Райедом", который покинул в июле этого года. "Лудогорец" — действующий чемпион Болгарии и лидирует в текущем чемпионате Болгарии, деля 1-2 место с "Левски", но имея игру в запасе.

Ушел из жизни отец Сергея Реброва

На 86 году ушел из жизни отец выдающегося экс-форварда "Динамо", бывшего тренера киевской команды, а ныне главного тренера национальной сборной Украины Сергея Реброва — Станислав Ребров. Об этом сообщила пресс-служба киевского клуба. Коллектив редакции нашего сайта выражает Сергею Станиславовичу соболезнования по поводу тяжелой утраты.

Лионель Месси может сменить клубную прописку уже в следующем году

Лионель Месси может покинуть "Интер Майами" в следующем году. Об этом сообщает El Nacional. По информации источника, 37-летний нападающий не намерен продлевать контракт с американским клубом, и после его окончания летом 2025 года вернется в аргентинский "Ньюэллс Олд Бойз", в котором он выступал в молодежных академиях с 1994 по 2000 годы.

Шон Дайч подтвердил, что Миколенко полностью вернулся к тренировкам и готов играть

Главный тренер "Эвертона" Шон Дайч подтвердил возвращение в строй украинского защитника "ирисок" Виталия Миколенко: "Конечно, та ситуация в таблице, которая есть у нас, должна измениться. Травмированные? Рад, что полностью здоров Виталий Миколенко, это позитив. Однако Коулмен, Бройя и Шермити играть не готовы". Сейчас "Эвертон" идет на предпоследнем месте в АПЛ, имея в активе 1 очко после 5 матчей.

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