Что Энтони Хэмилтон сказал Хаджару, чтобы его утешить

В официальном итоговом протоколе FIA, обнародованном после Гран При Австралии, имя Айзека Хаджара находится на самой последней строчке раздела Not Classified, т.е. «не классифицированные», далее мы видим 0 кругов и аббревиатуру DNF – «не финишировал».

Протокольная информация отражает неприятность, произошедшую с дебютантом Racing Bulls, только со статистической точки зрения, но за этой строчкой скрывается целая история, у которой есть не только спортивная, но и человеческая сторона.

Все, кто смотрел вчерашнюю гонку, видели, что Хаджар разбил машину уже на прогревочном круге, потеряв контроль над ней на мокром от дождя асфальте Альберт-парка. При этом накануне он показал достойный 11-й результат в квалификации, став лучшим из новичков, и ему совсем немного не хватило до выхода в финальную сессию.

Но в воскресенье Айзек стал первой (хотя далеко не последней) жертвой сложных погодных условий, в которых проходила австралийская гонка: машину №6 развернуло во 2-м повороте трассы, заднее крыло и подвеска были сломаны, и на этом участие Хаджара во вчерашнем Гран При закончилось.

Но не закончилась эта история. Было видно, что французский гонщик очень сильно расстроился, не мог сдержать слёз, и его можно понять. Он всю жизнь мечтал о Формуле 1, долго и упорно трудился, чтобы попасть в этот чемпионат, а когда мечта сбылась, в своей дебютной гонке он не смог доехать даже до стартового поля.

Когда он вернулся в паддок, то одним из первых, кто его там встретил, был Энтони Хэмилтон, отец семикратного чемпиона мира. Этот трогательный эпизод попал в прямой эфир в ходе телетрансляции из Альберт-парка, а потом Хэмилтон-старший отдельно его прокомментировал.

«Когда я увидел, что произошло, моё сердце ёкнуло, и мне стало просто жалко парня, – рассказал Энтони. – Не только его , но и его родителей, ведь им пришлось приложить огромные усилия, очень многое сделать, чтобы дождаться дебюта Айзека – и лишились возможности это увидеть.

Мне просто стало ужасно его жаль, и я подумал, что надо сказать парню, чтобы он высоко держал голову, не горбился, ведь он ещё обязательно отыграется. Я действительно считаю, что он феноменально талантливый гонщик. Айзек ещё покажет нам всем, на что он способен».

А вот что сказал сам французский гонщик, когда его спросили о разговоре с Энтони Хэмилтоном: «Полагаю, он знает, что такое трудные времена. И вот он увидел, как новичок врезается в барьер, хотя гонка ещё даже не стартовала – думаю, он знает, как это больно. И тогда он подошёл, чтобы утешить меня, и это был очень приятный жест с его стороны. Ведь я по-настоящему расстроился, мне было очень неудобно перед нашей командой.

Обычно я стараюсь действовать размеренно, шаг за шагом, и перед стартом мне хотелось как можно лучше поработать с резиной на круге выезда из боксов. В начале круге надо было прогреть шины, а я перестарался. Я допустил совсем небольшую ошибку, но машину уже было не поймать. Я просто превратился в пассажира и ужасно расстроился».

Возможность исправиться Хаджару представится меньше чем через неделю, ведь в уже в следующий уик-энд пройдёт Гран При Китая.

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