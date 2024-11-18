Бруно Мишель: Гонщицы F1 Academy не готовы к Ф3

По прогнозам Бруно Мишеля, исполнительного директора Формулы 3, в 2025 году в этой молодёжной серии не будет гонщиц, в настоящее время выступающих в женском чемпионате F1 Academy.

«Некоторые из них очень талантливы, например, Эбби Пуллинг, однако они не готовы к Формуле 3, – приводит его слова BBC Sport. – Я был бы готов пригласить гонщицу, которая выиграет титул в F1 Academy, но только если буду считать, что она хорошо справится».

До конца сезона в женской серии остаётся два этапа, и в личном зачёте вполне уверенно лидирует Эбби Пуллинг, которая в своё время выступала ещё в W Series. Судя по всему, именно ей достанется главный приз – полностью оплаченный сезон в британском чемпионате GB3 в команде Rodin Motorsport, в том числе 20 дней тестов.

Эбби, которой минувшей весной исполнился 21 год, согласна с Бруно Мишелем, однако надеется, что такой приз поможет ей подготовиться к переходу из GB3 в серию более высокого уровня.

«Если я смогу хорошо провести концовку сезона и получить этот приз, то в дни рождественских каникул у меня будет намного меньше стрессов, чем в предыдущие годы, – рассказала Пуллинг в интервью BBC Sport. – Я хочу доказать всем, что мне по силам стать лучшей. Я выступаю в F1 Academy не для того, чтобы быть лучшей среди женщин. Я хочу стать лучшей среди гонщиков».

Источник