Примера. День ничейных результатов

В перенесенных матчах Примеры зафиксированы ничейные результаты

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Матч для "Вильярреала" начался очень неудачно: сначала команда пропустила на 23 минуте, а потом еще и осталась в меньшинстве из-за удаления центрбека Камбвалы. Но еще в первом тайме хозяева сумели сравнять счет усилиями Айосе Переса. Больше команды не забивали, хотя во втором тайме преимуществом владели гости. Также отметим грубость команд, ведь кроме красной карточки было показано еще 7 желтых. "Вильярреал" не может победить уже 5 матчей подряд и упустил шанс приблизиться к 4-му лигочемпионовскому месту, а вот "Райо Вальекано" поднялось на 12 место.

Примера, 12-й тур

Вильярреал – Райо Вальекано 1:1

Голы: А. Перес, 45+1 – А. Гарсия, 23

Вильярреал: Жуниор Рейс – Кардона, Коста, Камбвала, Наварро (Фойт, 74) – Суарес (Х. Бернат, 63), Гуе, Комесанья, Е. Пино (Кабанес, 74) – Перес (Охеда, 83), Барри (Х. Морено, 74).

Райо Вальекано: Баталья – Балью (Рациу, 57), Лежен, Мумин, Пача (Чаваррия, 85) – Валентин, П. Диас (Сисс, 57), Трехо (Нтека, 63) – А.А. Гарсия, где Фрутос, Камельо (Палассон, 63).

Предупреждение: Есть. Пино, 27, П. Гуе, 54, Охеда, 85, Коста, 90+5 – Мумин, 45+5, Лежен, 46, Трехо, 54.

Удаление: Камбвала, 32.

В Барселоне местный "Эспаньол" принимал "Валенсию". Обе команды находятся в зоне вылета, поэтому этот матч был хорошим шансом улучшить свое турнирное положение. Хозяева открыли счет перед самым перерывом усилиями Пуадо. Сразу после перерыва "Валенсия" сравняла счет. Больше команды не забивали. Результат для обеих команд можно считать неудачным, ведь оба коллектива остались в зоне вылета на 18-й и 20-й позиции турнирной таблицы.

Примера, 13-й тур

Эспаньол – Валенсия 1:1

Голы: Пуадо, 45 – Д. Лопес, 47

Эспаньол: Гарсия – Эль-Хилали, Кумбулла, Кабрера, Оливан (Агуадо, 82) – Рока (Кардона, 61), Смит (Бауса, 72), Крал, Хофре – Шеддира (Ромеро, 61), Пуадо.

Валенсия: Димитриевские – Фулькье, Таррега (Гасеровские, 57), Москера, Риоха – Пепелу (Канос, 68), Барренечеа (Кордоба, 85), Алмейда – Перес (Герра, 68), Лопес (Гильямон, 85).

Предупреждение: Эль Хилали, 63.

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