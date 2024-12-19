Гонки Формулы 3 и Формулы 2 пройдут в Мадриде

С 2026 года Гран При Испании переедет из Барселоны в Мадрид. Сегодня объявлено, что гонками поддержки станут этапы Формулы 3 и Формулы 2 – подписан сразу десятилетний контракт.

Бруно Мишель, руководитель серий: «Я очень рад привезти Формулу 2 и Формулу 3 на новую трассу в Мадрид.

Важно, чтобы молодые пилоты наших чемпионатов выступали на как можно большем количестве трасс Формулы 1.

С добавлением Мадрида в календарь Формулы 1 было логично, что Ф2 и Ф3 последуют этому примеру. С нетерпением жду интересных гонок в Мадриде».

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