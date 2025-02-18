Пьер Гасли: В этом году прессинг будет на каждом этапе

Советник Alpine Флавио Бриаторе, говоря о целях команды на 2025 год, заявил, что Пьер Гасли и Джек Дуэн должны регулярно финишировать в первой шестёрке и периодически бороться за места на подиуме. В свою очередь Пьер Гасли предлагает не завышать ожидания, дождаться первого этапа сезона в Мельбурне, и уже после этого говорить о целях.

Пьер Гасли: «Я думаю о разных сценариях, но только приехав на первые тесты, мы получим ответы на все интересующие вопросы. В Бахрейне я смогу понять, какой может быть расстановка сил, как ведёт себя машина, какие ожидания оправданы, а какие – нет.

В глубине души я надеюсь, что борьба в пелотоне будет очень плотной, но я не хочу разочароваться, если приехав в Австралию, мы внезапно увидим, что машина Williams или Haas летит. Я хочу, чтобы мы оказались лучшей командой средней группы и временами боролись за места в первой четвёрке, как это было в конце прошлого года.

Я надеюсь, что это возможно, но, к сожалению, это вне моего контроля. Думаю, это будет один из тех сезонов, когда максимальный прессинг будет на каждом этапе. Но лучше когда ты работаешь в условиях прессинга и должен выкладываться на каждом круге».

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