Усик – Фьюри: известный супертяж дал прогноз на бой

Известный боксер супертяжелого веса Отто Валлин считает, что украинский боксер Александр Усик может не победить Тайсона Фьюри во втором бою.

По его словам, в первой схватке Усик проявил много мужества и победил в поздних раундах.

«Решающим фактором стало то, что он нанес Фьюри травму в конце боя и затем убедительно выиграл эти финальные раунды», – цитирует Отто НВ.

Он считает, что зрителей ждет сражение, поскольку первое было очень близким, а оба боксера многому научились в первом бою, потому выйдут хорошо подготовленными.

«Это бой 50 на 50», – резюмировал Валлин.

Напомним, бой Усик – Фьюри состоится 21 декабря.