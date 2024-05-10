В General Motors не дадут провалиться проекту Andretti

В General Motors включились в борьбу за право Andretti создать новую команду Формулы 1, которая продолжается уже не один год. По словам Эрика Уоррена, руководителя автоспортивных программ американской корпорации, они не дадут проекту Майкла Андретти провалиться.

General Motors планирует стать поставщиком силовых установок для Формулы 1 и рассчитывает в этом качестве прийти в чемпионат мира в 2028 году, однако в Andretti готовы дебютировать на два года раньше, в 2026-м, и в первое время собираются использовать двигатели Renault.

Но в GM намерены с самого начала оказывать будущей команде не только техническую, но и политическую поддержку, обещая убедить руководство Формулы 1 дать зелёный свет начинанию Андретти. Предварительные переговоры с участием Майкла Андретти, его отца Марио и Эрика Уоррена со Стефано Доменикали уже состоялись.

«С технической точки зрения заявление о том, что мы нацелены на этот проект, уже сделано, и мы не позволим ему провалиться, – заявил Уоррен в интервью The New York Times. – Наша компания участвует в гонках и добивается успехов в каждой гоночной серии, в которой мы выступаем.

В наши двери постоянно стучатся многие специалисты из Формулы 1, профессионалы высокого уровня. Они видят, чем мы занимаемся. Люди в курсе, как мы подходим к разработке машины, всех её систем, каковы возможности нашей инфраструктуры, какие у нас успехи во всех технических областях, в том числе в аэродинамике, в сфере технологий CFD, а также в области искусственного интеллекта.

Нельзя сказать, что мы недооцениваем сложность технических задач в Формуле 1 – мы понимаем, что такое гонки, как надо набирать талантливых специалистов и, разумеется, знаем, как надо инвестировать в технологии, используя силу нашей корпорации и её партнёров…

Нам представляется, что мы сможем всё это доказать, уже делаем это и продолжим делать. Мы полагаем, что если два наших бренда (GM и Andretti) объединят усилия, то мы можем предложить болельщикам нечто уникальное».

Как подчеркнул Уоррен, когда в GM сделали официальное заявление о том, что его премиальный бренд Cadillac становится партнёром Andretti, это вызывало очень позитивную реакцию болельщиков и всего мирового автоспорта, однако новость о том, что руководство Формулы 1 отклонило заявку американской команды, стала для всех шоком.

«Понятно, что когда мы читали ответ FOM, мы не могли с ним согласиться, и думаю, что и весь мир не был с ним согласен, – продолжил Уоррен. – Это стало понятно по реакции общественности, поэтому отказ нас не остановил – мы чувствовали мощную поддержку в течение всего этого процесса. Это заставляет нас продолжать, чтобы в полной мере продемонстрировать то, что мы делаем.

Проект набирает обороты, его ценность понятна, и мы надеемся, что добьёмся успеха, потому что в конечном итоге мы стараемся заботиться о спорте в целом, о болельщиках во всём мире, и у нас есть поддержка со стороны руководства General Motors, всей нашей компании, что придаёт проекту особую ценность. Задача в том, чтобы продемонстрировать нашу решимость и целеустремлённость, показать всё, на что мы способны».

General Motors входит в число мировых автопроизводителей, добившихся впечатляющих успехов в автоспорте: достаточно сказать, что только в прошлом году при технической поддержке этой корпорации различные команды добились побед в таких гонках, как Indy 500, Daytona 500, в американском чемпионате IMSA, в австралийской серии Supercars, а также пилоты заводской команды Cadillac Racing поднялись на подиум по итогам «24 часов в Ле-Мане».

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