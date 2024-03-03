Роберту Шварцману понравилось пилотировать Ferrari 499P

Гонщики итальянской команды AF Corse Роберт Кубица, Роберт Шварцман и Йифей Йе в этот уик-энд стали лучшими из трёх экипажей, выступавших в «1812 км Катара» на гиперкарах Ferrari 499P.

На первом этапе нового сезона WEC они заняли 5-е место, хотя по итогам квалификации стартовали только из шестого ряда, но смогли отыграть немало позиций. Результат мог бы быть и лучше, если бы не досадный инцидент: во время смены Шварцмана произошло столкновение с машиной категории LMGT3, гонщик которой по решению стюардов впоследствии получил штрафной проезд по пит-лейн.

Но из-за этого на ярко-жёлтом спортпрототипе №83 пришлось менять заднюю часть аэродинамического обвеса, и было потеряно драгоценное время. Тем не менее экипажу удалось вернуться в первую пятёрку, но также занять 2-е место в командном Кубке FIA – специальном зачёте для частных команд, выступающих в высшей категории WEC.

«Результат, которого мы добились в "1812 км Катара", моей самой первой гонке в высшем классе WEC, безусловно можно считать позитивным, – прокомментировал Шварцман, российский гонщик, выступающий под израильской лицензией. – После тренировок и квалификации мы понимали, что гонка простой не будет – так и получилось.

Однако команда должна быть довольна 5-м местом и 2-м в командном зачёте Кубка FIA. Жаль, что во время моей смены я столкнулся с машиной LMGT3, из-за чего пришлось менять заднее крыло, и мы потеряли 30 ценных секунд.

Мне понравилось пилотировать эту машину, и все дуэли на трассе доставили удовольствие, даже если некоторые из них приводили к потере времени. Я очень благодарен Роберту Кубице и Йифею Йе, моим замечательным напарникам, и всей команде AF Corse! Будем с нетерпением ждать гонки в Имоле!»

Впрочем, ждать второго этапа сезона, «6 часов Имолы», придётся довольно долго – эта гонка пройдёт 21 апреля.

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