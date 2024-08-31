ОФИЦИАЛЬНО. Двухкратный абсолют освободил титул WBA

Getty Images/Global Images Ukraine. Теренс Кроуфорд

Известный американский боксер и бывший двукратный абсолютный чемпион мира Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) ради сохранения пояса WBA в первом среднем весе освободил соответствующий титул в полусреднем весе. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Отмечается, что американец принял решение продолжать свою карьеру в первой средней весовой категории.

Свободный пояс получит литовский боец Эймантас Станионис (15-0, 9 КО).

Ранее Теренс Кроуфорд отказался от чемпионского титула WBO в полусредней весовой категории.

sport.ua