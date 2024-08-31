Тото Вольфф: Талант Антонелли нуждается в огранке

В Mercedes сделали ставку на молодость, и новым напарником Джорджа Расселла в 2025 году станет 18-летний Андреа Кими Антонелли. Многие эксперты уже назвали это решение смелым, и Тото Вольфф объяснил выбор команды в эфире Sky Sports.

Тото Вольфф: «Мы выбрали его, потому что он особенный гонщик. Его достижения в картинге и юниорских формулах по-настоящему впечатляют, кроме того, мы приглашали его на тесты, где он пилотировал машины Формулы 1 прежних лет выпуска, и ему удавалось сразу показывать отличный темп.

Конечно, ему ещё нужно многому научиться, например, вчера он перепутал тренировку с квалификацией – в общем, его талант нуждается в огранке. Но и вчера он был очень быстрым, и наблюдать за его работой на трассе – одно удовольствие. Разумеется, так было лишь до момента аварии.

Но могу сказать, что второй поворот Lesmo он проходил на 10-15 км/ч быстрее всех. Потом Кими допустил типичную для новичка ошибку, однако это простительно. Нам нравится, что он сразу атакует столь агрессивно, но с ним ещё предстоит работать. Полагаю, до конца сезона мы дадим Антонелли возможность провести ещё одну тренировку. Очень надеюсь, что такой состав команды сохранится надолго. Кстати, на представление Кими в качестве нового гонщика Mercedes я совершенно сознательно пригласил Стефано Доменикали, президента Формулы 1, потому что хочу, чтобы у нашей команды прибавилось итальянских болельщиков».

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