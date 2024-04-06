Стролл: Я считал, что атакую на пределе возможностей

После квалификации Гран При Японии гонщики Aston Martin испытывали противоположные эмоции. Фернандо Алонсо, показавший пятое время, в приподнятом настроении комментировал итоги сессии. Его напарник Лэнс Стролл не вышел из первой сессии и жаловался на то, что машине не хватило скорости.

Фернандо Алонсо (5-й): «Я очень доволен пятым результатом. Квалификация в Сузуке всегда преподносит особенный опыт. Сегодня с пустым баком и свежими шинами машина была в порядке. Даже можно сказать, что наша конкурентоспособность оказалась несколько неожиданной.

В прошлом году мы секунду уступили времени поула, а сейчас всего четыре десятых. Это говорит о том, что команда движется в правильном направлении. Ещё слишком рано делать выводы, связана ли с новинками прибавка в скорости, но мы изучим телеметрию и поймём.

Обычно наш квалификационный темп выше гоночного, но посмотрим, что будет в это воскресенье».

Лэнс Стролл (16-й): «В квалификации у меня просто не было темпа, и я не знаю почему. Я считал, что атакую на пределе возможностей машины, но мне не хватило скорости, чтобы выйти во вторую часть.

Судя по всему, на машине Фернандо новинки сработали, поэтому сегодня вечером необходимо понять, могло ли что-то ещё оказать влияние на мою машину. Предстоит много работы перед гонкой, и завтра необходимо использовать любую появившуюся возможность».

Источник