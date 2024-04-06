ПСЖ потерял очки с Клермоном, Ланс и Гавр не обнаружили более сильного: результаты 28 тура Лиги 1

Гол Франковского ответил Сабби
В 28 туре французской Лиги 1 состоялось 2 поединка.
<p ПСЖ потерял очки, сыграв вничью с Клермоном. Ланс дома расписал мировую с Гавром.
Чемпионат Франции — Лига 1 28 тур, 6 апреля
Ланс — Гавр 1:1 (0:0)
Голы: 1:0 — 58 Франковский, 1:1 — 78 Сабби (пен)
ПСЖ — Клермон 1:1 (0:1)
Голлы: 0:1 — 32 Кейта, 1:1 — 85 Рамос
Накануне Лилль победил Марсель в центральном матчи 28 тура чемпионата Франции Пока парижане уверенно возглавляют турнирную таблицу, преимущество над вторым Брестом — 12 очков.