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Футбол

ПСЖ потерял очки с Клермоном, Ланс и Гавр не обнаружили более сильного: результаты 28 тура Лиги 1

Гол Франковского ответил Сабби

В 28 туре французской Лиги 1 состоялось 2 поединка.

<p ПСЖ потерял очки, сыграв вничью с Клермоном. Ланс дома расписал мировую с Гавром.

Чемпионат Франции — Лига 1  28 тур, 6 апреля

Ланс — Гавр 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 — 58 Франковский, 1:1 — 78 Сабби (пен)

ПСЖ — Клермон 1:1 (0:1)

Голлы: 0:1 — 32 Кейта, 1:1 — 85 Рамос

Накануне Лилль победил Марсель в центральном матчи 28 тура чемпионата Франции Пока парижане уверенно возглавляют турнирную таблицу, преимущество над вторым Брестом — 12 очков.

champion.com.ua

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