US Open. Ван Яфань обыграла экс-первую ракетку мира, олимпийские медалистки встретятся в 1/8 финала

Результаты матчей пятницы в женской сетке Открытого чемпионата США

Нью-Йорк, США • 26 августа – 8 сентября • хард • $30,329,000

Действующая чемпионка: Коко Гауфф (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Паула Бадоса (Испания, 26) – Елена-Габриэла Русе (Румыния, Q) 4:6, 6:1, 7:6(8)

Ван Яфань (Китай) – Виктория Азаренко (-, 20) 6:4, 3:6, 6:1

Эмма Наварро (США, 13) – Марта Костюк (Украина, 19) 6:4, 4:6, 6:3

Коко Гауфф (США, 3) – Элина Свитолина (Украина, 27) 3:6, 6:3, 6:3

Ван Яфань (№80 WTA) записала в свой актив пятую в карьере победу над представительницей топ-20 мирового рейтинга и вторую на турнирах Grand Slam. Год назад китаянка была сильнее Каролин Гарсии (№7 WTA) в первом круге US Open. Ван Яфань впервые вышла в четвёртый круг на уровне “мэйджоров” и сыграет против Паулы Бадосы, которая впервые вышла в 1/8 финала US Open. В целом для испанки это будет седьмой матч на этой стадии турниров Grand Slam. В 2019 году Ван Яфань победила Бадосу в четвертьфинале турнира WTA 250 в Сеуле.

Чжэн Циньвэнь (Китай, 7) – Юле Нимайер (Германия) 6:2, 6:1

Донна Векич (Хорватия, 24) – Пэйтон Стёрнс (США) 7:5, 6:4

Элизе Мертенс (Бельгия, 33) – Мэдисон Кис (США, 14) 6:7(5), 7:5, 6:4

Арина Соболенко (-, 2) – Екатерина Александрова (-, 29) 2:6, 6:1, 6:2

Чжэн Циньвэнь сравняла счёт в очных встречах с Юле Нимайер (2-2) и взяла реванш за поражение два года назад также в третьем круге US Open. Китайская теннисистка второй сезон подряд сыграет во второй неделе турнира в Нью-Йорке и попробует вновь выйти в четвертьфинал.

Донна Векич не проиграла ни одного сета за три сыгранных матча на US Open и впервые с 2019 года вышла в четвёртый круг турнира. Отметим, что три предыдущих сезона хорватка уступала в своём стартовом матче в Нью-Йорке. В воскресенье она будет бороться за свой второй четвертьфинал здесь.

Чжэн Циньвэнь и Донна Векич ранее играли друг против друга три раза и их предыдущая встреча состоялась в начале этого месяца в финальном матче Олимпийских игр в Париже, где сильнее была представительница Китая.

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