Новак Джокович – о своем выступлении на US Open: “Это был едва ли не худший теннис, который я когда-либо показывал”

Действующий чемпион турнира прокомментировал поражение в третьем круге

Сербский теннисист не смог пробиться в 1/8 финала на турнире в Нью-Йорке, уступив австралийцу Алексею Попырину.

– Очевидно, что Попырин сегодня играл чрезвычайно хорошо. С вашей точки зрения, чего вам больше всего не хватало?

– Поздравляю его и его команду. Он, безусловно, играл лучше и заслуживал победы сегодня. Что касается меня, учитывая, как я чувствовал себя и как я играл с самого начала этого турнира, то третий раунд – это успех. Это был едва ли не худший теннис, который я когда-либо показывал. Подача была худшей за всю мою карьеру. Так что, да, если вы играете без подачи на таком быстром покрытии, как на этом турнире, без возможности выигрывать простые очки, с очень низким процентом первой подачи, с большим количеством двойных ошибок, то вы не можете победить. Вы не можете выиграть, особенно против теннисистов, которые находятся в такой форме, как Алексей, который и сам подает мощно, и сильно давит в геймах на вашей подаче. Да, для меня это был просто ужасный матч.

– Вы упомянули, что это успех, что вы дошли до третьего раунда. Если мы вернемся на несколько недель назад, учитывая ваш уровень в финале Олимпиады, который был, возможно, одним из лучших матчей, которые вы когда-либо играли… Можете ли вы рассказать нам о том, что происходило с тех пор до этого момента? Не было ли после этого слишком много всего?

– Я не знаю. Возможно, возможно. Но это другое покрытие. Я имею в виду, очевидно, что это повлияло. Я потратил много энергии, чтобы выиграть золото, и я действительно приехал в Нью-Йорк, чувствуя себя свежим ментально и физически. Но поскольку это US Open, я попытался и сделал все, что мог. У меня не было никаких физических проблем. Я просто чувствовал, что мне не хватает энергии, и это было видно по тому, как я играл. С первого матча, я просто не мог найти себя на этом коте. Это все, что я могу сказать. Знаете, жизнь продолжается. Надо просто попробовать перестроиться и смотреть в будущее.

– Вы пытались что-то изменить? Было ли что-то, что вы могли попробовать сделать, чтобы замедлить его или…

– Я перепробовал так много вещей, и иногда проблема в том, что вы просто далеко от той базы, которая работает. И тогда вы теряете фундамент. Теряете движение, время, ритм, темп, все… Для меня это была действительно большая психологическая борьба, чтобы сыграть эти три матча здесь, потому что я не играл даже близко к своему лучшему теннису. Так что, знаете, не очень хорошо быть в таком состоянии, когда ты чувствуешь себя хорошо физически, и, конечно, ты мотивирован, потому что это мэйджор, но ты просто не можешь найти свою игру. И все. Игра разваливается. Я думаю, что надо смириться, что такие турниры случаются. Да, можно сказать, что это из-за Олимпиады, но я не знаю. Я не хочу сейчас это анализировать. Знаете, я просто хотел улучшать свою игру здесь каждый день, но этого не произошло.

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