Гэри Андерсон, бывший конструктор гоночных машин, а ныне эксперт издания The Race, по-своему прокомментировал решение Mercedes подписать с 18-летним итальянцем Андреа Кими Антонелли.

Гэри Андерсон: «Я за то, чтобы новым гонщикам давали шанс проявить себя, и в некоторых из моих самых удачных сезонах в Формуле 1 я работал именно с ними. Однако наша команда никогда не входила в группу лидеров, поэтому уровень прессинга был совсем другим, и это чувствовали все, в том числе эти гонщики.

Но Антонелли предстоит занять место Льюиса Хэмилтона, а это очень непростая задача. Впрочем, он не раз работал с Mercedes на тестах, пилотируя разные машины команды, и только её сотрудники располагают самой полной информацией о том, как быстро он умеет адаптироваться, каков уровень его профессионализма и, самое главное, скорости.

Могу лишь сказать, что один мой друг оказался в музее автодрома в Сильверстоуне, когда на британской трассе проходили тесты с участием Антонелли, и у него был собой секундомер. Мой друг был в восторге от того, какие результаты на круге показывал этот гонщик, которому тогда было только 17 лет. Его время было на уровне квалификационного результата Джорджа Расселла, стартовавшего в Гран При Великобритании с поула.

На этот уровень результатов Кими выйдет не сразу, но, став напарником очень опытного Расселла, которому не раз удавалось опережать Хэмилтона, Антонелли будет хорошо понимать, на что реально способна машина Mercedes. Старая истина гласит, что напарник – твой главный соперник, которого нужно одолеть в первую очередь. Если Кими это удастся, то остальное приложится.

Давно не было такого, чтобы чемпионат мира пополнился сразу тремя гонщиками, прошедшими школу Формулы 2: Оливер Берман дебютирует в Haas, Джек Дуэн – в Alpine, а теперь подтверждён контракт Антонелли с Mercedes.

При этом мы по-прежнему ждём новостей о том, что в Red Bull собираются делать с Серхио Пересом, и как это решение повлияет на состав Visa RB – может быть, откроется ещё одна вакансия?

Хотя я уверен, что не всё в карьере Антонелли будет складываться идеально, Тото Вольффа и Mercedes в любом случае надо поздравить, ведь они приняли смелое решение».

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