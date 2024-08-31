«Все равно он наш». Российский боксер-путинист высказался об Усике

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Российский боксер Александр Поветкин, который поддерживает полномасштабную войну рф против Украины, поделился ожиданиями от боя-реванша между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри:

«Я смотрел первый бой. Усик – молодец, выиграл, достойно выиграл, молодец. Засудили ли Фьюри? Нет, я не согласен с этим. Я считаю, что Усик выиграл. В реванше я буду за Усика болеть. Несмотря ни на что, все равно он наш боец, школа советского союза, так что это даже не обсуждается».

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113. Бой-реванш состоится 21 декабря.

sport.ua