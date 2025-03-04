“Клянусь жизнью моей матери, что я убью тебя, если ты сегодня проиграешь”. Французский теннисист перед матчем получил угрозы от болельщика

За несколько часов до своего матча первого круга на “челленджере” в Тьенвиле французский теннисист Артур Букье, занимающий 225-е место в рейтинге ATP, получил угрожающее сообщение от человека, сделавшего ставку на его победу.



Букье решил опубликовать это сообщение в Instagram, чтобы привлечь внимание ITF, ATP, организаторов турнира и широкой общественности к этой проблеме.

“Привет, Артур Букье, надеюсь, ты сегодня выиграешь. Французский теннис сейчас настолько посредственный, что игроки из Франции предпочитают играть дома, чтобы не позориться за границей. Напомню тебе, что за пределами Франции ты ничего не показываешь, что говорит о твоих ограниченных теннисных навыках.

Но, в общем, ты сегодня играешь против Флориана Броски, который занимает 522-е место в рейтинге и никогда не выигрывает в первом раунде. Надеюсь, ты сделаешь усилие и победишь его в двух сетах, потому что я поставил 2000 евро на твою победу в двух сетах. Клянусь, если ты проиграешь – я тебе этого не прощу. Я найду тебя или твою семью и причиню вред, даже если мне придется сесть в тюрьму.

К слову, если я потеряю эти 2000 евро, я останусь на улице, и для меня уже ничего не будет иметь смысла – лучше уж провести остаток дней в тюрьме. Клянусь жизнью моей матери, что я убью тебя. Я уже нахожусь на корте в Тьенвиле, где ты играешь сегодня днем. Будь осторожен, и это не пустые угрозы. Удачи”, – написал Букье

Отметим, что на победу Артура Букье букмекерские конторы предлагают коэффициент 1,37, а на то, что он выиграет матч в двух сетах – 1,88.



btu.org.ua