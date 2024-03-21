10 претендентів на вибір під лотерейним піком драфту НБА, за якими варто слідкувати у «Березневому божевіллі»

«Березневе божевілля», тобто плей-оф університетського чемпіонату NCAA, яке багато-хто вважає найкращим баскетбольним турніром із тих, що існують нині, нарешті стартувало.

Окрім шалених баззерів на перемогу зі своєї половини майданчика та апсетів, коли низький пік шокує претендента на чемпіонство та вибиває його із турніру, «Божевілля» люблять також за те, що тут можна переглянути головних претендентів на вибір у драфті НБА, що традиційно відбудеться влітку.

Але як знати, за ким саме слідкувати? Ось 10 гравців, який експерти ESPN у своєму драфт-моці ставлять у топ-15 драфту-2024 (ну або максимально близько до топ-15). Коротко розповідаємо, хто вони такі, а також за кого та на якій позиції грають.

Одразу зазначимо, що у рейтингу ESPN є гравці, що посідають місця вищі за деяких гравців, представлених нижче, однак їхні команди у «Березневе божевілля» не потрапили, відповідно і їх в цьому матеріалі немає.

Роб Діллінґем (університет Кентуккі)

Позиція: розігруючий

Вік: 19 років

Позиція у драфт-борді ESPN: Третій пік першого раунду

Шанси команди на перемогу в «Березневому божевіллі» (коефіцєнт) (тут і далі коефіцієнти британської букмекерської компанії bet365 — прим. Tribuna.com): 29

Коді Вільямс (університет Колорадо)

Позиція: легкий форвард

Вік: 19

Позиція у драфт-борді ESPN: п'ятий пік першого раунду

Шанси команди на перемогу в «Березневому божевіллі» (коефіцєнт): 101

Джакобі Волтер (Бейлор)

Позиція: атакувальний захисник

Вік: 19

Позиція у драфт-борді ESPN: сьомий пік першого раунду

Шанси команди на перемогу в «Березневому божевіллі» (коефіцєнт): 34

Кайл Філіповскі (Дюк)

Позиція: важкий форвард/центровий

Вік: 20

Позиція у драфт-борді ESPN: дев'ятий пік першого раунду

Шанси команди на перемогу в «Березневому божевіллі» (коефіцєнт): 31

Донован Клінґан (університет Коннектикута)

Позиція: центровий

Вік: 19

Позиція у драфт-борді ESPN: 11-й пік першого раунду

Шанси команди на перемогу в «Березневому божевіллі» (коефіцєнт): 4,5 (головний фаворит)

Рід Шеппард (університет Кентуккі)

Позиція: розігруючий/атакувальний захисник

Вік: 19

Позиція у драфт-борді ESPN: 12-й пік першого раунду

Шанси команди на перемогу в «Березневому божевіллі» (коефіцєнт): 29

Зак Еді (Пердью)

Позиція: центровий

Вік: 21

Позиція у драфт-борді ESPN: 13-й пік першого раунду

Шанси команди на перемогу в «Березневому божевіллі» (коефіцєнт): 7,5 (третій серед фаворитів)

Стефон Касл (університет Коннектикута)

Позиція: розігруючий/атакувальний захисник

Вік: 19

Позиція у драфт-борді ESPN: 15-й пік першого раунду

Шанси команди на перемогу в «Березневому божевіллі» (коефіцєнт): 4,5 (головний фаворит)

Кевін МакКуллар-молодший (Канзас)

Позиція: легкий форвард

Вік: 22

Позиція у драфт-борді ESPN: 16-й пік першого раунду

Шанси команди на перемогу в «Березневому божевіллі» (коефіцєнт): 41

Далтон Кнехт (університет Теннессі)

Позиція: легкий форвард

Вік: 22

Позиція у драфт-борді ESPN: 18-й пік першого раунду

Шанси команди на перемогу в «Березневому божевіллі» (коефіцєнт): 19

Фото: Drew Brown/A Sea Of Blue, Duke Athletics, San Diego Union-Tribune

ua.tribuna.com