Instagram. Тайсон Фьюри

Недавно британский боксер Тайсон Фьюри (34–0–1, 24 КО), который является чемпионом WBC в супертяжелом весе, начал подготовку к бою против украинца Александра Усика (21–0, 14 KO).

Британец решил похвастаться в социальных сетях своей формой, опубликовав видео, на котором он выжимает ногами большой вес.

По словам Фьюри, он выжал ногами 6 раз 330 килограм.

Фанаты бокса не поняли, зачем Фьюри делает такие упражнения. Столь большой вес вреден для любого спортсмена, плюс существует риск получить травму.

Несколько комментариев от фанов бокса:

«330 кг на бессмысленные повторения».

«100% будет очередная задержка [боя с Усиком] из-за травмы».

«Недостаточно низко опускает, чтобы это было эффективно».

«Братан, уволь своего тренера».

«Только половина повторений. Поэтому его ноги – цыплята».

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри состоится 18 мая 2024 года.

ВИДЕО. Хочет получить травму? Фьюри выжал ногами 330 кг на 6 раз

sport.ua