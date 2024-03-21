Недавно британский боксер Тайсон Фьюри (34–0–1, 24 КО), который является чемпионом WBC в супертяжелом весе, начал подготовку к бою против украинца Александра Усика (21–0, 14 KO).
Британец решил похвастаться в социальных сетях своей формой, опубликовав видео, на котором он выжимает ногами большой вес.
По словам Фьюри, он выжал ногами 6 раз 330 килограм.
Фанаты бокса не поняли, зачем Фьюри делает такие упражнения. Столь большой вес вреден для любого спортсмена, плюс существует риск получить травму.
Несколько комментариев от фанов бокса:
«330 кг на бессмысленные повторения».
«100% будет очередная задержка [боя с Усиком] из-за травмы».
«Недостаточно низко опускает, чтобы это было эффективно».
«Братан, уволь своего тренера».
«Только половина повторений. Поэтому его ноги – цыплята».
Поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри состоится 18 мая 2024 года.
ВИДЕО. Хочет получить травму? Фьюри выжал ногами 330 кг на 6 раз