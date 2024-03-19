Бостон с Михайлюком разбил Детройт, Сакраменто с Лэнем в овертайме обыграл Мемфис в НБА

Оба украинца набрали по шесть очков в своих матчах

В регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялись восемь матчей.

Бостон украинца Святослава Михайлюка дома разбил Детройт. Украинский защитник за 21 минуту на площадке набрал 6 очков, 2 подбора и 2 передачи. Сакраменто Алексея Лэня в овертайме победил Мемфис. Украинец провел на площадке 13 минут и записал на свой счет 6 очков, 3 подбора и 1 передачу.

Индиана Пэйсерс — Кливленд Кавальерс — 103:108 (34:25, 20:29, 29:36, 20:18)

Бостон Селтикс — Детройт Пистонз — 119:94 (31:28, 28:18, 33:20, 27:28)

Филадельфия 76ерс — Майами Хит — 98:91 (31:23, 20:26, 28:16, 19:26)

Чикаго Буллз — Портленд Трэйл Блэйзерс — 110:107 (29:27, 25:22, 35:26, 21:32)

Юта Джаз — Миннесота Тимбервулвз — 104:114 (37:25, 22:28, 24:30, 21:31)

Голден Стэйт Уорриорс — Нью-Йорк Никс — 112:119 (22:30, 34:32, 32:37, 24:20)

Сакраменто Кингз — Мемфис Гризлис — 121:111 ОТ (28:32, 29:15, 27:29, 21:29, 16:6)

Лос-Анджелес Лейкерс — Атланта Хокс — 136:105 (38:28, 35:31, 38:27, 25:19)

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