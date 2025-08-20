Марсель выставил на продажу двух скандальных игроков

"Марсель" подтвердил, что полузащитник Адриен Рабьо и вингер Джонатан Роу были выставлены на трансфер из-за драки в раздевалке после поражения в первом туре Лиги 1 от "Ренна" (0:1).

"Олимпик Марсель" информирует, что Адриен Рабьо и Джонатан Роу были внесены клубом в трансферный список. Это решение было принято из-за неприемлемого поведения в раздевалке после матча против "Ренна", по согласованию с тренерским штабом и на основании внутреннего кодекса поведения клуба. Об этом решении клуб сообщил обоим игрокам в понедельник", – говорится в заявлении "Марселя".