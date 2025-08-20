Монтеррей. Киченок и Перес вышли в четвертьфинал парного разряда

Украинско-австралийская пара выиграла стартовый матч на турнире WTA 500 в Мексике



Монтеррей, Мексика • 18-23 августа • хард • $1,064,510

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Людмила Киченок и австралийка Эллен Перес, посеянные под вторым номером, в стартовом матче обыграли американку Куинн Глисон и Ингрид Мартинс из Бразилии со счетом 6:2, 6:3.

По ходу матча теннисистки сделали четыре брейка и проиграли один гейм на своих подачах.

За место в полуфинале Киченок и Перес будут бороться с дуэтом Леолия Жанжан/Мария Козырева (Франция/-).



