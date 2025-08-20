Формулу 1 не ждут в Сепанге

Слухи о возвращении в календарь Гран При Малайзии появляются и опровергаются с завидной регулярностью. После разлетевшихся по новостям цитат исполнительного директора автодрома пресс-служба трассы поспешила объявить, что их босса неправильно поняли..

«Мы не имеем никакого отношения к возможному возвращению Формулы 1 в Малайзию. Речь шла только о контракте трассы на проведение этапа MotoGP до конца 2026 года и тесном сотрудничестве с правительством через Министерство молодёжи и спорта, а также с владельцем франшизы Dorna Sports, для продолжения гонок MotoGP в Малайзии», – сказано в официальном заявление.

