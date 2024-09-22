Расселл: Нам оставалось лишь минимизировать потери

После финиша гонщики Mercedes отказались от общения с прессой – они были слишком вымотаны после долгой и жаркой гонки, но комментарии взяла пресс-служба команды…

Джордж Расселл (4-й): «После очень сложной пятницы мы думали о четвёртом месте в Гран При, но хорошая скорость в квалификации заставила нас поверить, что возможно большее.

Гонка получилась сложной, как с точки зрения нашего темпа, так и по физической нагрузке. Гонщики McLaren были в другой лиге по сравнению с нами, а нам оставалось лишь минимизировать потери.

В ближайшие недели нам предстоит проделать большую работу, чтобы понять, почему в последних гонках нам не удавалось бороться за лидерство. После летнего перерыва мы оказались не столь конкурентоспособны, и это расстраивает. Надеюсь, обновления, которые мы привезем на следующий этап в Остин, помогут нам сделать шаг вперёд».



Льюис Хэмилтон (6-й): «Сложно описать всю гамму эмоций, которые вы испытываете в такой гонке. Этот сезон тестирует каждого из нас, мы работаем изо всех сил.

Мы не всегда всё делаем верно, так было и сегодня с нашей стратегией. Мы подходим к уик-энду и к каждому решению с правильными намерениями, но иногда это не срабатывает.

В последних гонках мы немного уступили лидерам и пытаемся понять, почему так происходит. Мы сделаем то, что у нас получается лучше всего – соберемся вместе как команда, проанализируем ситуацию и сосредоточимся на работе перед Остином. Мы поедем туда с энергией и решимостью. Это еще одна возможность показать, на что мы способны, когда всё делаем правильно».

Тото Вольфф, руководитель команды: «Болезненный вечер для всех нас. 4 и 6 место – не лучший результат после старта с третьей и четвёртой позиции. Стратегия гонки была обусловлена нашим прошлым опытом, когда позиция на трассе имела решающее значение. Мы думали, что шины Soft дадут Льюису преимущество на старте, но решение оказалось неверным.

Оглядываясь назад, мы должны были стартовать на Medium. Но это не отменяет того факта, что сегодня мы были слишком медленными. У нас возникают проблемы при жаркой погоде на трассах с плохим сцеплением, так было в Баку и Сингапуре, но это не оправдание. Нужно признать наличие проблемы и найти решение. В Остин мы привезём новинки и надеемся, что они позволят нам сделать шаг вперёд».

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