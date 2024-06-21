Стролл: Надеюсь, нам удастся развить начатое в Канаде

По словам Лэнса Стролла, три трассы, на которых пройдут следующие гонки, не лучшим образом подходят машине Aston Martin, тем не менее, команда постарается вновь заработать очки, как было и в Канаде, где и ему, и Фернандо Алонсо удалось финишировать в призовой десятке.

Лэнс Стролл: «Гонка в Канаде проходила в очень напряжённой атмосфере – это была одна из самых сложных гонок на моей памяти. Пилотировать постоянно приходилось в состоянии максимальной концентрации, ведь часть трассы, на которой надо было удерживать машину, была не больше двух метров в ширину, а это вообще не оставляло места для ошибок.

Но позитивные моменты в том, что нашей команде удалось использовать все возможности, которые были у нас в тот уик-энд, ведь нам очень нужен был хороший результат. Полагаю, в Монреале наша машина была несколько более конкурентоспособной, чем на предыдущих этапах, хотя сейчас нам предстоит выступать на трассе, совсем иной по характеристикам.

Да и в следующие два уик-энда тоже: это всё скоростные трассы, на которых есть затяжные повороты. В теории они не лучшим образом подходят нашей машине, но я надеюсь, что нам удастся развить то, чего мы добились в Канаде, и в этот уик-энд мы тоже заработаем очки.

Хотя сейчас у нас нет никаких технических новинок, постараемся выжать из машины всё, на что она способна».

Источник