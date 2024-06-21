Украинцы на турнирах ITF 20 июня. Результаты дня

Портал BTU предлагает вашему вниманию результаты матчей с участием украинских теннисистов
($100,000; Grass — Outdoor)
Основная сетка. 2 круг
Дарья Снигур (Украина, 5) — Майя Джойнт (Австралия, Q) 6:4, 6:2
($25,000; Clay — Outdoor)
Основная сетка. 1/4 финала
Эрик Ваншельбойм (Украина, 4) — Михиль Де Кром (Нидерланды) 6:7(4), 3:6
($15,000; Clay — Outdoor)
Основная сетка. 2 круг
Тимур Бельдюгин (Украина, Q) — Франко Ронкаделли (Уругвай, 2) 4:6, 3:6
($15,000; Clay — Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1/4 финала
Катерина Дятлова/Мария Глагола (Украина) — Диа Евтимова/Адриен Надь (Болгария/Венгрия, 2) 6:4, 6:7(5), 6-10
Катерина Лазаренко/Ани Вангелова (Украина/Болгария) — Никола Даубнерова/Лииса Варул (Словакия/Эстония) 7:5, 6:7(4), 4-10
($15,000; Clay — Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1/4 финала
Владислав Орлов/Богдан Павел (Украина/Румыния, 1) — Джованни Кальвано/Федерико Кампана (Италия) 7:6(1), 4:6, 8-10
($15,000; Clay — Outdoor)
Основная сетка. 2 круг
Юрий Джавакян (Украина, 1) — Джон Халквист Литен (Швеция, Q) 1:6, 7:6(3), 1:6
Пары. Основная сетка. 1/4 финала
Юрий Джавакян/Макс Вискандт (Украина/Германия, 4) — Даниэль де Йонге/Джон Халквист Литен (Нидерланды/Швеция) 5:7, 5:7
($15,000; Hard — Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1/4 финала
Анита Сагдиева/Сара Дааветтила (Украина/США) — Лунда Кумхом/Элис Тсе (Таиланд/Новая Зеландия)