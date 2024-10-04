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Футбол

Гвардиола – о 115 нарушениях Ман Сити: Конечно, я буду защищать свой клуб

Специалист ответил на вопросы журналистов

Гвардиола - о 115 нарушениях Ман Сити: Конечно, я буду защищать свой клуб

Getty Images / Global Images Ukraine

    • "Манчестер Сити" сейчас находится в центре одного из крупнейших скандалов в истории английского футбола. Клуб обвиняют в 115 нарушениях финансовых правил. Несмотря на такую сложную ситуацию, главный тренер команды Пеп Гвардиола поддерживает свою команду.

    "Конечно, я буду защищать свой клуб, потому что я верю во всех, кто здесь работает. Я доверяю им больше, чем вам (журналистам). Лучший способ защитить себя – хорошо выполнять свою работу.

    Конечно, есть ситуации и сделки, которые за последние девять лет попали под внимание, но это то, что есть. Нет смысла жаловаться; мы просто должны выполнять свою работу. Я часть этого клуба, я не просто тренер – я люблю этот клуб, он так много для меня значит".

    Напомним, что слушания дела начались 16 сентября, а вердикт ожидается не раньше весны.

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