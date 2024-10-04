Старый Луцк выиграл в клатче у Прикарпатья-Говерлы и добыл первую победу в Суперлиге FAVBET-2024/25

Самым результативным игроком матча стал Аарон Ридли, в активе которого дабл-дабл – 22 очка и 14 подборов

Завершился стартовый матч второго игрового дня киевского бабла Суперлиги FAVBET-2024/25 — Старый Луцк одержал победу над Прикарпатьем-Говерлой (67:63).

Первая четверть осталась за Старым Луцком, который завершил ее с разницей +3. Старт второй также остался за луцким клубом, но Прикарпатье-Говерла постепенно выровняла игру, сократив отставание до одного балла. И все же концовка второй четверти осталась за Старым Луцком — он ушел на большой перерыв ведя 33:28.

В третьей четверти активизировался лидер Старого Луцка Аарон Ридли — его уверенная игра помогла команде наращивать свое преимущество, которое перед заключительным игровым отрезком насчитывало 7 очков.

В финальной четверти Прикарпатье-Говерле удалось возродить интригу — благодаря хорошей игре Игоря Стародуба и дальнему попаданию Владимира Дроздова ее отставание в счете сократилось до -2. В клатче вновь ярко проявил себя Ридли, который в итоге собрал дабл-дабл из 22 очков и 14 подборов. Благодаря игре Аарона Старому Луцку удалось закрыть вопрос о победителе матча и одержать свою первую победу в сезоне.

Напомним, что в стартовых матчах киевского бабла Старый Луцк в овертайме уступил Киев-Баскету, а Прикарпатье-Говерла без особых шансов проиграла БК Ровно.

Суперлига FAVBET-2024/25. Регулярный чемпионат

Прикарпатье-Говерла — Старый Луцк 63:67 (11:14, 17:19, 15:17, 20:17)

Прикарпатье-Говерла: Стародуб 14+4 передачи, Старцев 12+6 подборов+4 передачи, Морозов 10+9 подборов, Дроздов 6, Чугунов 4+6 подборов — старт; Иванов 7, Кузнецов 4+6 подборов+4 передачи, Маркив 4, Виталий Лемишка 2+5 подборов+2 блокшота

Старый Луцк: Ридли 22+14 подборов+4 передачи, П.Горобченко 12+4 подборов+4 перехвата, Лесык 8+9 подборов+2 блокшота, Михайлов 8+6 подборов, Джексон 7+9 подборов — старт; Прозапас 5, Липовцев 3, Глушко 2, Дюпин 0

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