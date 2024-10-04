Пекин. Чжэн Циньвэнь впервые в карьере вышла в полуфинал турнира WTA 1000

Китайская теннисистка продолжает борьбу за титул на домашнем турнире

Пекин, Китай • 25 сентября – 6 октября • хард • $8,955,610

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвертьфинал

Чжэн Циньвэнь (Китай, 5) – Мирра Андреева (-, 17) 5:7, 6:0, 6:4

В решающем сете Чжэн Циньвэнь проигрывала со счётом 2:4, после чего выиграла четыре гейма подряд. Китайская теннисистка пятый раз в карьере сыграла в четвертьфинале турнира WTA 1000 и одержала первую победу.

С 2009 года, когда в Туре произошла смена форматов турниров, Чжэн Циньвэнь стала только третьей представительницей Китая, которая дошла до полуфинал в Пекине. Ранее это удавалось Ли На (2010, 2012) и Ван Цян (2018).

Свой четвёртый полуфинал в этом сезоне Чжэн Циньвэнь сыграет против Каролины Муховой, которую обыграла в июле в финальном матче грунтового турнира WTA 250 в Палермо.

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