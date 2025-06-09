Лондон. Анисимова стартовала с непростой победы, Мария впервые за три года обыграла соперницу из топ-30

Результаты первого игрового дня на турнире WTA 500 в Великобритании



Лондон, Великобритания • 9-15 июня • трава • $1,064,510

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Беатрис Аддад Мая (Бразилия) – Петра Квитова (Чехия) 2:6, 6:4, 6:4

Сонэй Картэл (Великобритания, WC) – Дарья Касаткина (Австралия) 6:1, 3:6, 6:3

Аманда Анисимова (США, 8) – Джоди Баррейдж (Великобритания, WC) 4:6, 6:3, 6:4

Татьяна Мария (Германия, Q) – Лейла Фернандес (Канада) 7:6(4), 6:2

Анастасия Захарова (-, Q) – Донна Векич (Хорватия) 6:3, 6:3

Беатрис Аддад Мая третий раз сыграла против Петры Квитовой на травяном покрытии и вышла вперед в счете личных встреч (2-1). Предыдущие два матча между теннисистками состоялись в 2022 году в Бимингеме и Истборне.

Сонэй Картэл (№50 WTA) одержала вторую в карьере победу над соперницей из топ-20. В марте британка была сильнее Беатрис Аддад Мая на турнире WTA 1000 в Майами. Дальше Картэл встретится с Амандой Анисимовой (№15 WTA).

Татьяна Мария (№86 WTA) впервые с июля 2022 года смогла обыграть соперницу, входящую в топ-30 рейтинга. Тогда немецкая теннисистка была сильнее Елены Остапенко в четвертом круге Уимблдоне. Сегодня Мария прервала серию из 20 поражений в таких матчах.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua