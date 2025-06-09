Герои Формулы 1 рукоплещут героям тенниса

Открытый чемпионат Франции по теннису – событие, безусловно, яркое и вызывает огромный интерес во всем мире. Парижский финал Ролан Гаррос проходил вчера, и поскольку гонок в этот уик-энд не было, то несколько представителей Формулы 1 были замечены на трибунах.

Играли такие звёзды первой величины, как Янник Синнер и Карлос Алькарас, лидеры мирового рейтинга, и победа по итогам напряжённого поединка, длившегося пять с половиной часов, второй год подряд досталась испанцу.

«Вот это был безумно интересный теннисный матч на Ролан Гаррос! Оба участника были достойны победы, поздравления Карлосу Алькарасу и Яннику Синнеру!» – прокомментировал в соцсетях Джордж Расселл. Гонщик Mercedes был на матче вместе с Кармен Монтеро Мундт, своей испанской подругой, которая, впрочем, давно живёт в Великобритании.

За кого болел Джордж, он не сообщает, но Синнер – большой поклонник Формулы 1, в чем не раз признавался, и на его личном сайте так и написано: «Друг Формулы 1». Кстати, в прошлом году Янник давал отмашку клетчатым флагом на финише Гран При Абу-Даби.

Но своими эмоциями после матча поделился не только Расселл.

«Вот это да! Мы только что были свидетелями чего-то совершенно особенного, поздравления Карлосу и Яннику, это была невероятная игра! Вот это матч!» – вторил Джорджу гонщик Haas Эстебан Окон.

Серхио Перес, который ведёт активные переговоры с Cadillac F1 о возвращении в гонки, был краток: «Браво, Карлос Алькарас!»

Как и Оскар Пиастри, лидер личного зачёта чемпионата мира, тоже написавший всего три слова: «Поздравляю, вот это матч!»

Кстати, на VIP-трибуне корта был и его начальник, Зак Браун, исполнительный директор McLaren Racing, который тоже поделился своими восторгами: «Вот это матч! Поздравляю и победителя, Карлоса Алькараса, и Янника Синнера, который был достойным соперником в этом эпическом сражении!»

Также можно добавить, что был там и Жан Тодт, бывший руководитель команды Ferrari и экс-президент FIA, причём он смотрел матч в компании с Аной Иванович, сербской теннисисткой, ныне уже завершившей карьеру, которая в своё время возглавляла рейтинг ATP и в 2008 году тоже выиграла Ролан Гаррос.

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