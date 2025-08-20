ОФИЦИАЛЬНО. Богачук проведет бой в андеркарде шоу Альварес – Кроуфорд

Instagram. Сергей Богачук

13 сентября на арене «Allegiant Stadium» в Лас-Вегасе (США) состоится масштабный вечер бокса, который будет транслироваться на платформе Netflix.

Главным событием станет бой за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) – на ринге встретятся обладатель четырех титулов из Мексики Сауль Альварес (63–2–2, 39 КО) и американец Теренс Кроуфорд (41–0, 31 КО).

В андеркарде проведет поединок известный украинский боксер, который выступает в первом среднем весе (до 69,9 кг), Сергей Богачук (26–2, 24 КО). Его соперником станет 36-летний американец Брэндон Адамс (25–4, 16 КО).

Боксеры проведут реванш – в 2021 году представитель США нокаутировал Богачука в восьмом раунде.

Все поединке андеркарда были опубликованы на странице авторитетного издания The Ring. На ринг также выйдут представители Казахстана, Японии, ОАЭ и Кубы.

В ночь на 18 мая Богачук провел бой против американца Майкла Фокса – в конкурентном противостоянии Сергей одолел соперника единогласным решением судей.

sport.ua